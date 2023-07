Der japanische Autobauer Nissan steigt beim Partner Renault mit bis zu 600 Millionen Euro in dessen Elektroautosparte Ampere ein. Die beiden Konzerne zurrten eine Vorvereinbarung zum Investment der Japaner fest, wie sie am Mittwoch in Paris und Yokohama mitteilten. Der Einstieg von Nissan in das als eigenständig geplante Elektroauto- und Softwaregeschäft von Renault ist Teil der Reduzierung der Überkreuzbeteiligung der beiden Allianzpartner.

26.07.2023 09:12