Der japanische Autobauer Nissan will künftig zwei neue E-Auto-Modelle an seinem Standort im englischen Sunderland bauen. Wie das Unternehmen am Freitag mitteilte, soll neben der E-Variante des Modells Leaf auch die Fertigung der E-Modelle Qashqai und Juke in Nordengland stattfinden. Zusammen mit dem Bau einer Akku-Fabrik investiert Nissan damit eigenen Angaben zufolge bis zu drei Milliarden Pfund (3,45 Milliarden Euro) an dem Standort.

24.11.2023 13:36