Lüthy wolle sich künftig hauptsächlich strategischen Aufgaben widmen, bestehende Mandate weiterführen und neue Aufgaben übernehmen, teilte die Bank am Mittwoch mit. Sie ist unter anderem Gemeindepräsidentin im Luzernischen Eschenbach.
Ihr Abgang geht einher mit einem Wechsel auf dem Posten des CEO. Wie bereits im vergangenen Jahr bekanntgegeben wurde, wird Urs Pfluger im Sommer 2026 als neuer Chef das Steuer von Heinrich Leuthard übernehmen.
Der Prozess für eine Nachfolgeregelung von Lüthy ist laut der Bank eingeleitet.
cf/uh
(AWP)