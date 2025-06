Auch in Städten wie Atlanta, Philadelphia und Los Angeles waren auf TV-Bildern grosse Menschenmengen zu sehen. In der Küstenstadt Santa Monica, die direkt an Los Angeles grenzt, beobachtete ein dpa-Reporter mehrere Tausend Demonstrierende. Die Stimmung war gut, über Lautsprecher wurde Musik gespielt. Immer wieder war der Ruf «Hey hey, ho ho, Donald Trump has got to go» zu hören (etwa: Donald Trump muss weg). Seltener waren auch Parolen wie «Fuck ICE» zu hören. Die Behörde ICE war wegen ihrer Razzien und Festnahmen in die Kritik geraten.