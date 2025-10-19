New York

In New York City nahmen laut Polizei mehr als 100.000 Menschen friedlich an Protesten in der ganzen Stadt teil. Teilnehmer äusserten Sorge um den Zustand der US-Demokratie. «Wir sind am Kipppunkt zum Faschismus», sagte etwa eine junge Frau namens Meg. Die 93-jährige Stephanie erklärte, sie habe schon gegen den Vietnamkrieg protestiert und viele Präsidenten erlebt, «aber dieser ist so schlimm, dass wir etwas tun müssen». Der Künstler Michael sagte, die Mächtigen in den USA - weisse Männer - brächten absichtlich Menschen unterschiedlicher Herkunft, Hautfarbe und Sexualität gegeneinander auf, um ihre eigene politische Macht zu erhalten.