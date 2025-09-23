Rund 200 prominente Wissenschaftler und KI-Experten haben anlässlich der Uno-Generaldebatte «rote Linien» bei der Nutzung Künstlicher Intelligenz (KI) gefordert. «KI birgt ein immenses Potenzial für die Förderung des menschlichen Wohlergehens, doch ihre derzeitige Entwicklung birgt beispiellose Gefahren», hiess es in einem am Dienstag veröffentlichten Brief, der sich an die in New York versammelten Staats- und Regierungschef richtet.