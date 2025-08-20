Die Schweiz hatte am 19. September 2022 einen Vertrag zur Beschaffung von 36 F-35 unterzeichnet. Die USA, die diesen ersten Vertrag bereits im Oktober 2021 unterzeichnet hatten, müssen nun als Vermittler bei Lockheed Martin auftreten, wie das Bundesamt für Rüstung Armasuisse am Mittwoch der Nachrichtenagentur Keystone-SDA erklärte.