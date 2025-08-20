Die Schweiz hatte am 19. September 2022 einen Vertrag zur Beschaffung von 36 F-35 unterzeichnet. Die USA, die diesen ersten Vertrag bereits im Oktober 2021 unterzeichnet hatten, müssen nun als Vermittler bei Lockheed Martin auftreten, wie das Bundesamt für Rüstung Armasuisse am Mittwoch der Nachrichtenagentur Keystone-SDA erklärte.
Der amerikanische Staat wird somit die Beschaffung mit dem Flugzeughersteller mit einem eigenen Vertrag regeln, bei dem die Schweiz ein Mitspracherecht hat. Die F-35-Kampfjets aus den USA sollen ab 2027 ausgeliefert werden.
(AWP)