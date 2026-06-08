Wie der Nationalrat will nun auch der Ständerat den reduzierten Satz der Mehrwertsteuer für Güter des täglichen Bedarfs nicht erhöhen. Pierre-Yves Maillard (SP/VD) wehrte sich gegen «Kampagnen gegen die AHV-Beiträge», wie er sagte. Die AHV sei in einer schwierigen Wirtschaftslage gegründet worden. Und doch habe man damals den Mut gehabt, auf Lohnbeiträge zurückzugreifen.