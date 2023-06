Darauf hatten die Beschäftigten gehofft an diesem Jahrestag: Ford hatte am 22. Juni 2022 die Entscheidung bekanntgegeben, dass das Werk Valencia den Zuschlag für die neue Elektroauto-Plattform erhält. Damit wurde zugleich das Ende für die Focus-Produktion 2025 in Saarlouis besiegelt. Aktuell gibt es hier noch 4400 Beschäftigte.