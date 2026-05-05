Weiter zugenommen hat auch die Zahl der Center: Im letzten Jahr betrug der Anstieg hier 3,3 Prozent. 1441 Fitnesscenter gab es gemäss der Erhebung 2025. Besonders viele davon sollen in der Deutschschweiz liegen - dicht gefolgt vom Tessin. Am wenigsten Studios pro 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner gibt es demnach in der Westschweiz.