Starke Präsenz chinesischer Firmen

Bei der Messe präsentieren sich auch viele chinesische Anbieter mit grossen Ständen. Der Technologiekonzern Huawei, der sowohl Netztechnik als auch Smartphones herstellt, hat sogar eine eigene Halle gemietet und ist damit mit Abstand der grösste Messeteilnehmer. Konkurrent Xiaomi zeigt sein neues Smartphone Xiaomi 17 Ultra. Das Gerät kostet mindestens 1499 Euro, mit seiner verbesserten Kamera und einem robusteren Akku soll es im Wettbewerb mit dem iPhone-Hersteller Apple auftrumpfen.