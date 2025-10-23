Die Nokia-Aktie gewann zeitweise 12 Prozent, das war der stärkste Kursanstieg für das Papier seit 2021. Die kräftige Erholungsbewegung ausgehend vom Jahrestief Ende Juli gewann damit an Fahrt. Seit dem Jahreswechsel steht ebenfalls ein Plus von rund elf Prozent zu Buche. In den vergangenen drei Jahren hat das Papier allerdings auch nur ähnlich viel zugelegt.