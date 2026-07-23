Der Netzwerkausrüster Nokia hat im zweiten Quartal den operativen Gewinn im Tagesgeschäft deutlich gesteigert und die Markterwartungen übertroffen. Der Konzern profitierte dabei weiter von der anhaltenden Nachfrage nach Cloud- und Netzwerkinfrastruktur für die Ausrüstung von KI-Rechenzentren. Der bereinigte operative Gewinn stieg um 18 Prozent auf 434 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Espoo mitteilte. Branchenexperten hatten hier mit deutlich weniger gerechnet.