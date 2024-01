Als Kind von Deutschschweizer Eltern wuchs die heute 43-jährige Romero in Genf auf. Sie kenne damit die kulturelle Vielfalt der Schweiz aus persönlicher Erfahrung, hiess es vonseiten des SRK weiter. Kronig Romero studierte in St. Gallen Wirtschaftswissenschaften und absolvierte eine Ausbildung als Diplomatin. Danach war sie in verschiedenen Funktionen in der Bundesverwaltung im In- und Ausland tätig. Seit 2017 ist Kronig Romero für das BAG tätig.