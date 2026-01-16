Im für die Schwaben so wichtigen Markt Nordamerika brach der Absatz um 26 Prozent ein. Dort verkaufte der Konzern 2025 nur noch 141'814 Fahrzeuge. Der Markt in Nordamerika schwächelt, weil sich Speditionen derzeit beim Bestellen neuer Fahrzeuge zurückhalten. Unter anderem wegen der US-Zölle lässt sich das in den kommenden Jahren anfallende Transportvolumen schwer einschätzen. Im vierten Quartal allein gesehen war der Absatzschwund mit 27 Prozent ähnlich hoch wie im Gesamtjahr.