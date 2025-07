Dies sei ein wichtiger Schritt um die Präsenz in der Schweiz zu stärken und das institutionelle Geschäft auszubauen, teilte Nordea Asset Management am Dienstag mit. Für die Leitung des hiesigen Geschäfts seien bereits im Jahr 2024 Carl Hollitscher zum «Head of Institutional Clients Switzerland» und Cynthia Strahm zur «Senior Relationship Managerin» ernannt worden.