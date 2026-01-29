Das Ergebnis lag im Rahmen der Expertenerwartungen. An der Börse ging es dennoch nach unten. Die zuletzt gut gelaufene Aktie fiel am Vormittag um rund eineinhalb Prozent auf 16,50 Euro. Das Papier hatte erst am Dienstag mit 17,04 Euro den bisher höchsten Stand seiner Börsengeschichte erreicht.