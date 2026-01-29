Der Überschuss im zinssensiblen Geschäft mit dem Leihen und Verleihen von Geld sank um sechs Prozent auf 7,2 Milliarden Euro. Diesen Rückgang konnte die Bank durch Zuwächse in anderen Bereichen - zum Beispiel beim Provisionsergebnis - nicht kompensieren. Die Erträge gingen um drei Prozent auf 11,7 Milliarden Euro zurück. Das Ergebnis lag im Rahmen der Expertenerwartungen.