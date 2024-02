Die skandinavische Bank Nordea hat nach einem Gewinnsprung im vergangenen Jahr das mittelfristige Profitabilitätsziel erhöht. 2025 soll die Eigenkapitalrendite bei mehr als 15 Prozent liegen, wie die Bank am Montag in Helsinki mitteilte. Bisher hatte das Institut mehr als 13 Prozent anvisiert. Am Aktienmarkt zeigten sich Investoren der im EuroStoxx 50 notierten Bank dennoch enttäuscht. Analysten führten dies vor allem auf die Ergebnisse des vergangenen Jahres zurück.

05.02.2024 11:36