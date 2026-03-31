Aus dem Libanon gab es derweil Berichte über Angriffe Israels. Über Opfer wurde zunächst nichts bekannt. Vor einem Bombardement in den südlichen Vororten von Beirut hatte das israelische Militär Menschen in einem Gebäude und angrenzenden Häusern aufgerufen, diese zu verlassen, da sie sich in der Nähe einer «Einrichtung der Hisbollah» befänden. Die dicht besiedelten Vororte im Süden Beiruts gelten als Hochburg der Miliz.