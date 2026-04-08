Am Morgen (Ortszeit) hatte Nordkorea bereits mehrere Kurzstreckenraketen in östliche Richtung abgefeuert. Die Geschosse sollen nach Angaben des südkoreanischen Stabschefs eine Flugstrecke von rund 240 Kilometern zurückgelegt haben, wie die amtliche Nachrichtenagentur Yonhap berichtete.
Auch am Vortag hatte Nordkorea ein weiteres, nicht näher identifiziertes Geschoss abgefeuert. Dabei habe es sich laut Berichten mutmasslich um einen gescheiterten Raketenstart gehandelt. Nordkorea ist es gemäss mehrerer Resolutionen des UN-Sicherheitsrats grundsätzlich untersagt, ballistische Raketen abzufeuern./fkr/DP/stw
(AWP)