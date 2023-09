Wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Freitag mitteilte, soll das U-Boot «Nr.841» nun in den Gewässern zwischen der koreanischen Halbinsel und Japan patrouillieren. «Die rasche Entwicklung unserer Seestreitkräfte ist eine Priorität, die angesichts der jüngsten aggressiven Schritte und militärischen Handlungen der Feinde keinen Aufschub duldet», sagte der nordkoreanische Staatschef Kim Jong Un der Agentur zufolge in einer Rede bei der Stapellaufzeremonie, die offenbar bereits am Mittwoch statt fand.