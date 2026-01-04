Nordkorea zählt wie Russland, China und der Iran zu Venezuelas Verbündeten. In der Nacht zum Samstag hatten die USA bei einem militärischen Angriff auf das südamerikanische Land den Staatspräsidenten Nicolás Maduro sowie dessen Ehefrau Cilia Flores gefangen genommen und ausser Landes gebracht. Sie sollen in New York vor Gericht gestellt werden, unter anderem wegen des Vorwurfs des «Drogenterrorismus».