Nordkorea hat zum 73. Jahrestag des Beginns des Korea-Kriegs Zehntausende zu Massenkundgebungen gegen die USA mobilisiert. Mehr als 120 000 Arbeiter und Jugendliche einschliesslich Studenten hätten an den Veranstaltungen am Sonntag an verschiedenen Orten in der Hauptstadt Pjöngjang teilgenommen, berichteten die staatlich kontrollierten Medien des autoritär regierten Landes am Montag.

26.06.2023 14:01