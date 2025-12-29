Auch wenn UN-Resolutionen Nordkorea das Testen ballistischer Raketen verbieten, hat die Militärführung in den letzten Jahren die Zahl seiner Raketenstarts deutlich erhöht. Marschflugkörper fallen nicht ausdrücklich unter das UN-Verbot. Dennoch gelten die Flugkörper wegen ihrer geringen Flughöhe und hohen Manövrierbarkeit als potenzielle Bedrohung insbesondere für das benachbarte Südkorea. Sie sind für Radarsysteme deutlich schwerer zu erfassen als ballistische Raketen./fkr/DP/stk