Nordkoreas Machthaber Kim baute in den vergangenen Jahren sein Atomwaffenprogramm massiv aus. Zudem ging Nordkorea eine für das Land beispiellose Militärkooperation mit Russland ein. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine lieferte Pjöngjang nicht nur grosse Mengen an Munition und Artilleriegeschossen nach Moskau, sondern entsandte zudem bis zu 15.000 Soldaten zur Unterstützung der russischen Streitkräfte./fkr/DP/zb