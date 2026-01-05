Kim begründet Test mit aktueller geopolitischer Lage

Nordkoreanischen Staatsmedien zufolge beaufsichtigte Machthaber Kim Jong Un den Test am Sonntag persönlich. In einer Stellungnahme begründete er die Notwendigkeit der nuklearen Kriegsabschreckung seines Landes unter anderem mit der «jüngsten geopolitische Krise und den komplexen internationalen Ereignissen». Details nannte er nicht. Kims Äusserungen kamen kurz nach dem Angriff der USA auf Venezuela am Wochenende.