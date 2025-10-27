Mehrere Tausend Soldaten aus dem ostasiatischen Land hatten im Winter 2024/25 geholfen, eine ukrainische Offensive im russischen Gebiet Kursk zu stoppen. Nordkorea ist auch ein wichtiger Lieferant von Artilleriemunition und Raketen für Russland. Beide Länder haben 2024 ein Partnerschaftsabkommen geschlossen, das auch gegenseitigen militärischen Beistand vorsieht./fko/DP/stw