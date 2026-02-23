Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ist beim Kongress der regierenden Arbeiterpartei wie erwartet erneut in seinem Amt als Generalsekretär bestätigt worden. «Er ist die einzige Persönlichkeit, die die Stärke und Unbesiegbarkeit unseres grossen Staates (...) repräsentieren kann», zitierte die staatliche Nachrichtenagentur KCNA aus dem Kongressbeschluss. Auch die «sprunghafte Steigerung» der nuklearen Abschreckungskraft des Landes unter seiner Führung wurde lobend hervorgehoben. Ob es bei der Abstimmung Enthaltungen oder Gegenstimmen gab, war nicht bekannt.