Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un ist russischen Medienberichten zufolge am Dienstag in Russland zu Gesprächen mit Präsident Wladimir Putin angekommen. Der Zug habe am Morgen in «einer Atmosphäre absoluter Geheimhaltung» den Bahnhof Chasan durchfahren, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Interfax. Chasan ist eine Ortschaft im russischen Föderationskreis Ferner Osten und liegt im Dreiländereck von Russland, China und Nordkorea. Der Fernsehsender Rossija-1 zeigte Aufnahmen, in denen grüne Waggons und eine Lokomotive der Russischen Eisenbahn zu sehen waren, die einen Fluss überquerten. Geplant ist ein Treffen Kims mit Putin in Wladiwostok. Die russische Hafenstadt liegt rund 130 Kilometer von der Grenze zu Nordkorea entfernt an der Pazifik-Küste. Putin war nach russischen Angaben bereits am Montag in Wladiwostok angekommen, um an einem Wirtschaftsforum teilzunehmen.