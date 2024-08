Die NordLB hatte Ende 2019 von ihren Trägern gerettet werden müssen, weil sie unter anderem grosse Mengen maroder Schiffskredite in ihren Büchern hatte. Verschlankung, Modernisierung der IT und die Senkung einer aufgeblähten Bilanzsumme gehörten zu den Vorgaben der Eigner. Der Bestand an Schiffskrediten wurde inzwischen weitgehend abgebaut. Ende 2023 standen hier nur noch 130 Millionen Euro im Bestand. Inzwischen will sich die Bank auch aus der Flugzeugfinanzierung zurückziehen. Den Grossteil des 2,75 Milliarden Euro schweren Kreditportfolios wurde im Juni an die Deutsche Bank verkauft.