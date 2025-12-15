Ähnlich sieht es beim Kabeljau aus. Die deutschen Fangmöglichkeiten sinken um 44 Prozent auf 973 Tonnen. Zum Schutz des Bestands werden zudem erstmals saisonale Schliessungen in Laich- und Aufzuchtgebieten eingeführt. Nur noch rund 5000 Tonnen - und damit um die 25 Prozent weniger - dürfen deutsche Nordseefischer kommendes Jahr an Seelachs an Land bringen. Mit minus sieben Prozent bleibt die Fangmenge für Schollen ähnlich wie dieses Jahr.