Der Automobilzulieferer Norma erwartet für das laufende Jahr keine grossen Sprünge. Vor allem das erste Halbjahr dürfte noch von einer zurückhaltenden Nachfrage geprägt sein, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Eine Belebung soll es voraussichtlich erst in der zweiten Jahreshälfte geben. Von daher erwartet Norma für 2025 einen Umsatz von 1,1 Milliarden bis 1,2 Milliarden und damit in etwa auf Vorjahresniveau. Die bereinigte Marge auf das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sieht der Konzern bei rund sechs bis rund acht Prozent und damit unter den Erwartungen der Analysten, die bislang 8,4 Prozent auf dem Zettel haben. Im Vorjahr hatte Norma acht Prozent erreicht.