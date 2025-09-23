Die Entscheidung kam bei den Investoren zunächst gut an. Das Papier legte am frühen Morgen um mehr als vier Prozent zu, konnte seine Gewinne aber nicht halten und drehte im Verlauf ins Minus. Zuletzt gab die Aktie um gut zwei Prozent nach. Es sei positiv, dass der Verkauf bereits im dritten Quartal gelungen sei, bemerkte Marc-Rene Tonn von Warburg Research. Der Erlös sei ziemlich attraktiv. Anleger sollten es begrüssen, dass das Management bei der Mittelverwendung den Fokus auf die Entschuldung und die Rückflüsse an die Aktionäre lege.