Ob auch andere Standorte von dem Umbau betroffen sind, liess Northvolt zunächst offen. An der geplanten Fabrik in Heide in Schleswig-Holstein hält das Unternehmen fest, es könnte jedoch Verzögerungen geben. Die schleswig-holsteinische Landesregierung erwartet keine Änderungen für das Projekt. Northvolt habe sich klar zu dem Standort bekannt, die Arbeiten vor Ort gingen weiter, erklärte sie. Northvolt will sich im Herbst zu Heide und weiteren Batteriezell-Standorten in Schweden und Kanada äussern.