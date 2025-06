Norwegen führt eine Abgabe ein, um das Land vor übermässigem Tourismus zu bewahren. Das Parlament verabschiedete am Donnerstag ein Gesetz, nach dem Kommunen in besonders besuchten Gegenden eine Abgabe von drei Prozent pro Nacht in Hotels oder in über Plattformen wie Airbnb angebotenen Privatunterkünften erheben können.