Gewalt gegen Zivilbevölkerung «völlig inakzeptabel»

Der norwegische Aussenminister Espen Barth Eide sagte laut der Mitteilung, man habe die Gewalt gegen die Zivilbevölkerung öffentlich sowie im direkten Kontakt mit den iranischen Behörden verurteilt. «Wir haben betont, dass der weit verbreitete Gebrauch von Hinrichtungen, Festnahmen, Folter und langanhaltenden Internetsperren als Kontrollinstrumente völlig inakzeptabel sind», sagte Barth Eide demnach. Norwegen ist zwar kein Mitglied der EU, mit dieser aber eng verbunden./arn/DP/stw