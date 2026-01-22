Der im Dezember vorgelegte Leitzinsausblick ging von bis zu zwei Senkungsschritten ‌für 2026 aus. ⁠Die geopolitische Lage sorgt laut ‌der Notenbank zwar für Unsicherheit. Doch geht sie ‍derzeit davon aus, dass sich der Zinsausblick seit Dezember nicht wesentlich ​verändert hat.