Norwegens Zentralbank hält den Leitzins konstant und zugleich ‌die ‌Tür für eine Lockerung im Jahresverlauf offen.

Wie von Experten erwartet, beliess sie ​den geldpolitischen Schlüsselsatz am Donnerstag ‌bei 4,00 ‌Prozent. «Wir haben es nicht eilig, den Leitzins weiter zu senken», erklärte Zentralbankchefin Ida Wolden Bache. Die Inflation sei immer ⁠noch zu hoch.

Ohne Berücksichtigung der Energiepreise liege sie seit Herbst 2024 ​nahe drei Prozent. Vor diesem Hintergrund ‌sehen die ‍Währungshüter in Oslo eine restriktive Geldpolitik weiterhin als ​notwendig an.

Der im Dezember vorgelegte Leitzinsausblick ging von bis zu zwei Senkungsschritten ‌für 2026 aus. ⁠Die geopolitische Lage sorgt laut ‌der Notenbank zwar für Unsicherheit. Doch geht sie ‍derzeit davon aus, dass sich der Zinsausblick seit Dezember nicht wesentlich ​verändert hat. 

(Reuters)