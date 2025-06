Die norwegische Notenbank hat unerwartet ihre Geldpolitik gelockert. Der Leitzins werde um 0,25 Prozentpunkte auf 4,25 Prozent reduziert, heisst es in einer am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung. Volkswirte hatten hingegen einen unveränderten Zins erwartet. Die Notenbank stellt zudem weitere Zinssenkungen in Aussicht. Es ist die erste Zinssenkung seit der Pandemie im Mai 2020.