Langer Weg vom Zinsgipfel ins Tal

In den USA liegt der Leitzins nach der jüngsten Zinserhöhung um 0,50 Prozentpunkte inzwischen in einer Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent. In der Euro-Zone schraubten die Währungshüter den Einlagensatz, den Banken für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank erhalten, ebenfalls um einen halben Prozentpunkt auf nunmehr 2,0 Prozent nach oben. Investoren müssen sich 2023 auf einen anhaltend restriktiven Kurs einstellen - also eine geldpolitische Linie, die eine Wirtschaft bremst. Powell machte nach dem Zinsbeschluss klar: "Unser Fokus liegt jetzt darauf, unsere Geldpolitik so zu gestalten, dass sie restriktiv genug ist, um eine Rückkehr der Inflation zu unserem Zwei-Prozent-Ziel im Laufe der Zeit zu gewährleisten, und nicht auf Zinssenkungen."