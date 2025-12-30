Laut Perrier gehen viele Menschen am Wochenende in den Notfall, obwohl eine Konsultation bis Montag warten könnte. Um die Notfallversorgung zu entlasten, müsse die Grundversorgung gut zugänglich sein - auch frühmorgens, spätabends und am Wochenende. Ärzte und Ärztinnen, die ausserhalb der Bürozeiten erreichbar wären, sollten entsprechend finanziell entschädigt werden, so Perriers Vorschlag.