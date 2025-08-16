Die Haltung der Schweiz

In der Schweiz hat ein EU-Beitritt dagegen keine Chance. Es gibt zwar Wirtschaftsverbände und einige Abgeordnete links der Mitte, die eine schnellere Annäherung an die EU fordern. Aber die wählerstärkste Partei, die rechte SVP, ist strikt dagegen. Sie nennt selbst das seit Jahren mühsam ausgehandelte Paket für eine neue Basis der bilateralen Beziehungen einen «Unterwerfungsvertrag». Sie kämpft für eine Ablehnung, wenn das Paket womöglich 2027 zur Volksabstimmung kommt.