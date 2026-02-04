Im Zentrum der Analystenkritik stehen die unter den Erwartungen ausgefallenen Umsätze im vierten Quartal und die Guidance für 2026. Diese signalisiert zwar weiterhin ein tief einstelliges Umsatzwachstum, impliziert aber beim operativen Ergebnis (Core-EBIT) einen leichten Rückgang. Dabei erwarten die Auguren einen zunehmenden Margendruck durch die beschleunigte Generika-Erosion bei wichtigen Produkten.