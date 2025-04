Analysten loben überwiegend sowohl die starke Umsatzentwicklung wie auch die hohe Kern-Profitabilität und damit die Kostenkontrolle. «Starker Start in das Jahr 2025» ist mehr als einmal in den Titeln zu lesen. Besser als erwartet hätten sich insbesondere Medikamente wie Kisqali, Leqvio, Fabhalta und Scemblix verkauft, schreibt JPMorgan. Hinter den Erwartungen zurück blieb dagegen Pluvicto. Dies sei indes wohl von vielen so erwartet worden, heisst es bei Barclays dazu.