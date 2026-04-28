Besonders die stärkere Generika-Konkurrenz bei Entresto, Promacta und Tasigna in den USA erkläre einen wesentlichen Teil der Umsatzabweichung, stellt der für die Bank Vontobel tätige Stefan Schneider fest. Die wichtigsten anderen Produkte hätten aber grösstenteils besser als erwartet abgeschnitten, urteilt Richard Vosser von JPMorgan.