Im Rahmen des Projekts baut Novartis in Durham zwei neue Anlagen zur Herstellung von Biopharmazeutika und sterile Verpackungen sowie in Morrisville eine neue Produktion für Darreichungsformen wie Tabletten und Kapseln sowie auch Verpackungen. Zudem werde das bereits in Durham stehende Werk für die sterile Abfüllung von Biopharma ausgebaut, hiess es.