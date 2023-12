Novartis hat aktualisierte Daten zu seinem Brustkrebsmittel Kisqali am Brustkrebsymposium in San Antonio vorgestellt. Diese bestätigen, dass eine Behandlung mit Kisqali (Ribociclib) in Kombination mit einer endokrinen Therapie (ET) das Risiko eines Krankheitsrückfalls bei Patientinnen um 25 Prozent verringere, wie Novartis am Freitag in einem Communiqué bekannt gab.

08.12.2023 15:43