Darüber hinaus seien nun wichtige behördliche Genehmigungen eingetroffen, darunter die Genehmigung der SIX Exchange Regulation für die Kotierung der Sandoz-Aktien an der Schweizer Börse, wie Novartis am Montag mitteilte. Die Aktien von Sandoz werden unter dem Kürzel «SDZ» kotiert und gehandelt werden. Sandoz wird nach der Abspaltung von Novartis unter anderem den Indizes SLI und SPI angehören.