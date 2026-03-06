Der Konzern habe seine Strategie eines reinen Anbieters innovativer Medikamente konsequent umgesetzt und damit langfristig wertsteigernd für Aktionäre gewirkt, sagte der Konzernchef. In den letzten fünf Jahren stiegen die Nettoumsätze im Durchschnitt um 8 Prozent, der operative Kerngewinn um 15 Prozent. Mit einem Kernmargen-Ziel von 40 Prozent, ursprünglich für 2027 geplant, habe Novartis diesen Meilenstein bereits zwei Jahre früher erreicht. Die Aktionäre profitierten mit einer Gesamtrendite von 129 Prozent - deutlich über dem Swiss Market Index.