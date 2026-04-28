Der Pharmakonzern wird nach eigenen früheren Angaben in den kommenden Monaten die stärkste Belastung durch Nachahmer-Medikamente in seiner Geschichte erleben, weil die Milliarden-Mittel Entresto, Promacta und Tasigna ihren Patentschutz verloren haben. Konzern-Chef Vas Narasimhan hatte die Umsatzbelastung Anfang Februar auf etwa 4 Milliarden US-Dollar geschätzt. Dabei dürften die Auswirkungen laut dem CEO in der ersten Jahreshälfte deutlich stärker ausfallen als in der zweiten.